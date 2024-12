Mercato : Une star s’éloigne du Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de renforcer sa défense au vu des nombreux joueurs présents à l'infirmerie ces derniers mois, le Real Madrid a coché le nom d'Alphonso Davies dans sa liste. L'arrière gauche de 24 ans verra son contrat expirer en juin 2025 et il semblait se diriger du côté du club de la capitale espagnole. Mais le Bayern Munich n'a pas encore abandonné l'idée de le voir prolonger son contrat.

Valeur sûre du Bayern Munich depuis 2019, Alphonso Davies fait de l'œil à pas mal de clubs en Europe en ce moment. Le Canadien se rapprochait fortement du Real Madrid ces dernières semaines mais il a décidé d'attendre le mois de janvier et l'ouverture du mercato pour donner sa réponse. Celle-ci pourrait ne pas convenir aux dirigeants madrilènes puisque le club bavarois s'est rapproché de son joueur en vue d'un potentiel renouvellement de contrat.

Davies vers une prolongation ?

Alors que sa valeur actuelle est estimée à 50M€ d'après le site Transfermarkt, Alphonso Davies pourrait finir par prolonger son contrat au Bayern Munich. D'après les informations rapportées par Mundo Deportivo, cette option reste complètement viable pour les Allemands puisqu'ils ont renoué contact avec l'entourage du joueur. Ce dernier aurait revu ses exigences salariales à la baisse, principal point de tension entre les deux parties. Ce qui ne ferait pas les affaires du Real Madrid.

Le Real abandonné ?

En difficulté depuis le début de la saison au niveau des blessures dans son effectif, notamment dans le secteur défensif, le Real Madrid pourrait voir une autre piste se fermer en la personne d'Alphonso Davies. Le Canadien a les cartes en main et il devrait rapidement donner des nouvelles une fois l'ouverture du mercato passée. De leur côté, les dirigeants madrilènes auraient décidé d'être prudents cet hiver et ils pourraient laisser l'opportunité à d'autres clubs comme le FC Barcelone et Manchester United de se pencher sur le dossier Davies.