100M€ : Un transfert historique réclamé à l'OM !

Depuis son arrivée à l'OM, Mason Greenwood fait forte impression, lui qui totalise déjà 10 buts en Ligue 1. L'Anglais brille et forcément, cela pourrait éveiller les convoitises de certains sur le marché des transferts. Greenwood pourrait-il alors déjà faire ses valises et quitter l'OM en janvier ? Si tel était le cas, il ne serait pas vendu à n'importe quel prix.

Président de l'OM, Pablo Longoria l'a d'ores et déjà assuré, pour le mercato hivernal : « Il n'y aura pas de départ de joueurs importants ». De quoi donc écarter l'idée d'un départ de Mason Greenwood ? Pas forcément. Il y a des offres qui ne peuvent pas être refusées. A combien l'OM pourrait-il alors se séparer de l'Anglais, acheté pour 30M€ à Manchester United cet été ?

Greenwood vendu pour 100M€ ?

Maxime Volpe a lui fixé la barre à 100M€ pour un transfert de Mason Greenwood. Sur le plateau du Phocéen, il a ainsi expliqué : « Moi, je mets le prix à 100 millions d'euros. C’est ma barre parce que c’est le mercato d’hiver et qu’au mercato d’hiver, tu ne peux pas facilement remplacer. Donc si je dois vendre, c’est seulement pour un énorme chèque et je pense qu’à 100 millions d'euros, c'est possible ».

Le record détenu par Batshuayi

Si Mason Greenwood venait à être vendu pour 100M€, cela serait un transfert historique à l'OM. L'Anglais devraient alors la plus grosse vente du club phocéen. Ce record est aujourd'hui détenu par Michy Batshuayi, cédé pour 40M€. Derrière, on retrouve Didier Drogba (38,5M€), Franck Ribéry (30M€), Frank Zambo Anguissa (24M€) et Giannelli Imbula (20M€).