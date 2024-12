Zidane - Real Madrid : L'annonce choc, Mbappé va tout casser ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a eu en ses rangs l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football français en la personne de Zinedine Zidane au début des années 2000. Kylian Mbappé a décidé de marcher sur les traces de son aîné à l'intersaison et a connu des débuts poussifs à l'image du champion du monde 98 comme Frédéric Hermel l'a annoncé sur les ondes de RMC.

Kylian Mbappé commence à prendre ses marques au Real Madrid. La recrue phare du mercato d'été du champion d'Europe a signé un petit bijou contre le FC Séville dimanche dernier (4-2) d'une frappe lointaine. Un but dans la veine de celui qu'il avait déjà inscrit en Liga face au Celta Vigo courant octobre.

La presse espagnole s'enflamme pour Mbappé ! Quelle théorie étonnante émergera de sa performance face au FC Séville ? 🌟 https://t.co/UXGeBIou8B — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

«C'est un homme heureux, sur le bon chemin»

Déjà face à l'Atalanta pour la dernière journée en date de saison régulière de la Ligue des champions, Kylian Mbappé avait trouvé le chemin des filets grâce à un petit numéro dont il a le secret par le biais de son explosivité (3-2) avant de sortir sur blessure. Ce que montre le champion du monde tricolore ces derniers temps permet à Frédéric Hermel d'assurer que le capitaine de l'équipe de France retrouve de sa superbe au Real Madrid après quelques mois d'adaptation. « Mbappé a été vraiment bon contre Séville. Sa frappe (sur son but, NDLR) est celle de quelqu'un en confiance, ça se sent. C'est un homme heureux, sur le bon chemin ».

«Ca avait été très dur pour Zidane lors de ses six premiers mois en tant que joueur»

Le journaliste couvrant l'actualité du football espagnol pour RMC notamment a rappelé sur les ondes de la radio lundi soir que Zinedine Zidane, légende du football français et icône du Real Madrid, avait lui aussi eu besoin d'une période d'acclimatation à la Casa Blanca avant de délivrer les Merengue en finale de Ligue des champions pour sa première saison.

« Cela me rappelle que ça avait été très dur pour Zidane lors de ses six premiers mois en tant que joueur en 2001. Il avait fallu un match de référence le 5 janvier 2002 contre La Corogne. Là, on a attendu le 22 décembre pour voir Mbappé sur le chemin de la plénitude. On sent que Mbappé est en train de s'intégrer. Ancelotti le dit lui-même ».