Real Madrid : Mbappé libéré, c’est la fin du calvaire !

Kylian Mbappé semble retrouver sa forme éclatante avec le Real Madrid, enchaînant des performances convaincantes ces dernières semaines, comme en témoigne son dernier match contre le FC Séville (4-2). Frédéric Hermel souligne l'évolution positive du joueur et estime que la fin des rumeurs extra-sportives liées à son escapade de Stockholm a eu son importance.

Avons-nous retrouvé le grand Mbappé, celui que l’Espagne attend depuis quelques mois ? Dire oui serait encore prématuré, mais l’ancien attaquant du PSG enchaîne les prestations convaincantes avec le Real Madrid. Ce dimanche, c’est face au FC Séville (4-2) que Kylian Mbappé s’est illustré, avec un but et une passe décisive. Les jambes vont mieux, et la tête suit comme l’a reconnu l’international français après la rencontre. « Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres, a-t-il expliqué au micro de Real Madrid TV. Je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité ».

« C’est un type qui va beaucoup mieux »

Spécialiste du football espagnol pour RMC, Frédéric Hermel est rassuré par le nouveau visage affiché par le numéro 9 du Real Madrid. « La gestuelle de Mbappé, je me dis que c’est un type qui va beaucoup mieux, qui a l’air heureux pour la première fois sur un terrain, analyse le journaliste dans l’After Foot. Tu ne peux pas m’enlever de l’idée que toutes les rumeurs sur une possible implication dans des affaires extra sportives en Suède ne l’avaient pas affecté à un moment. Le fait que l’enquête soit arrêtée, je pense que ça a pu avoir une influence positive sur son mental. »

« On sent que Mbappé est en train de s’intégrer »

Aux yeux de Fred Hermel, Kylian Mbappé est bien parti pour suivre les traces de Zinedine Zidane : « C’est un homme heureux, sur le bon chemin. Ça m’a rappelé Zidane, pendant six mois, ça avait été très très dur quand il arrive au Real en 2002, et qu’il a fallu attendre un match référence contre La Corogne le 5 janvier 2003. Là, on a attendu le 22 décembre pour voir vraiment un Mbappé sur le chemin de la plénitude. Faut être honnête, on a dit qu’il n’allait pas bien du tout, on était très inquiet quand ça n’allait pas du tout, là ça va bien, et ce n’est pas uniquement dans sa performance footballistique mais aussi dans sa manière de se mouvoir, le sourire qu’il a, la manière de regarder ses partenaires. On sent que Mbappé est en train de s’intégrer. »