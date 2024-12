Transfert historique à l’OM, il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rapatrié par l’OM lors du mois de janvier 2017 en provenance de West Ham, Dimitri Payet était devenu à cette époque le transfert le plus cher de toute l’histoire du club phocéen (30M€). Et le meneur de jeu réunionnais livre les coulisses de ce retour XXL à l’OM en rendant notamment hommage à son président de l’époque pour ce transfert.

Quelques mois après le début de l’ère McCourt et le rachat de l’OM par l’homme d’affaires américain, le club phocéen avait frappé un très gros coup sur le marché des transferts en bouclant le retour de Dimitri Payet. En pleine bourre à l’époque du côté de West Ham, le meneur de jeu français était racheté par l’OM pour la coquette somme de 30M€, soit le transfert le plus onéreux de toute histoire du club à l’époque (dépassé depuis par le Portugais Vitinha). Et dans un entretien récemment accordé à RMC Sport, Payet a livré les coulisses de ce transfert historique.

« Je veux que tu reviennes »

« Quand je suis revenu en janvier 2017. J’ai une reconnaissance qui lui sera éternelle, c'est le président de l'OM, qui à l'époque était Jacques-Henri Eyraud. Il m'a dit "Moi je veux que tu reviennes et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu reviennes". Et on s'est battu jusqu'au 28, 29 janvier, et c'était dur. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être compliqué à se faire. Mais il n'a jamais lâché cette négociation. Il ne m’a jamais lâché car on se parlait souvent. Et il m'a permis de réaliser mon rêve de revenir et de faire en sorte que ma famille revienne chez elle, puis de vivre ces saisons incroyables derrière... », indique Payet, qui tenait donc à rendre hommage à l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

« McCourt avait mis la main à la poche »

Et Dimitri Payet remercie également le propriétaire de l’OM d’avoir financé un transfert aussi onéreux pour boucler son retour : « C'est une reconnaissance éternelle que j'ai envers le président Eyraud et envers l'actionnaire (Frank McCourt), qui avait mis la main à la poche. Ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM. Ce sont les deux personnes qui me viennent tout de suite à l'esprit », précise l’international français.