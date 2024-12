Real Madrid : Mbappé fait un coup à la Zidane !

Axel Cornic

Voilà des années que son nom est annoncé au Real Madrid, mais maintenant qu’il est là, Kylian Mbappé ne fait pas totalement l’unanimité. Le Français a en effet rencontré quelques difficultés sur les terrains de Liga, mais également en dehors, avec des polémiques qui ont pu compliquer son adaptation à une toute nouvelle réalité.

L’aventure espagnole de Kylian Mbappé n’a pas vraiment débuté de la meilleure des façons. L’ancienne star du PSG a rencontré quelques problèmes lors de son arrivée au Real Madrid, où chacun de ses gestes est scruté de près. Car si dans certains clubs ses 13 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues auraient pu satisfaire, ce n’est pas du tout le cas chez les Merengue.

Le Real Madrid prépare une surprise qui pourrait faire vaciller le PSG. Xavi Simons en ligne de mire ? 🔥

➡️ https://t.co/swDGZed7CA pic.twitter.com/Da7sjJwCCY — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 20, 2024

« Mbappé ? Ça m’a rappelé Zidane »

Pour Frédéric Hermel, grand connaisseur des coulisses du Real Madrid, il ne faut pas s’inquiéter pour Mbappé. « C’est un homme heureux, sur le bon chemin. Ça m’a rappelé Zidane, pendant six mois, ça avait été très très dur quand il arrive au Real en 2002, et qu’il a fallu attendre un match référence contre La Corogne le 5 janvier 2003 » a expliqué sur RMC Sport, celui qui a écrit en 2019 une biographie sur Zinédine Zidane.

« On était très inquiet quand ça n’allait pas du tout, là ça va bien »

« Là, on a attendu le 22 décembre pour voir vraiment un Mbappé sur le chemin de la plénitude » a poursuivi Frédéric Hermel, dans l’After Foot de ce lundi soir. « Faut être honnête, on a dit qu’il n’allait pas bien du tout, on était très inquiet quand ça n’allait pas du tout, là ça va bien, et ce n’est pas uniquement dans sa performance footballistique mais aussi dans sa manière de se mouvoir, le sourire qu’il a, la manière de regarder ses partenaires. On sent que Mbappé est en train de s’intégrer ».