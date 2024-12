Mbappé se fait encore charger avec son «trophée en bois»

Arnaud De Kanel

Mercredi dernier, Kylian Mbappé a remporté son deuxième trophée avec le Real Madrid. Après la Supercoupe d'Europe, le Français a soulevé la Coupe Intercontinentale, un tout nouveau trophée qui n'a pas de valeur pour Bertrand Latour. Le journaliste évoque un « trophée en bois ».

Et de deux pour Kylian Mbappé ! L'attaquant tricolore a remporté un second trophée avec le Real Madrid mercredi dernier. Dans l'antre de Losail au Qatar où il avait perdu la finale de la Coupe du monde deux ans plus tôt, Mbappé a retrouvé le chemin de la gagne, ce qui a permis au Real Madrid de soulever la première Coupe Intercontinentale de l'histoire.

«Ce sont des trophées en bois»

Mais que vaut réellement ce trophée ? Pas grand chose aux yeux de Bertrand Latour qui s'est montré très critique vis-à-vis de cette nouvelle compétition. Pour lui, Mbappé ne devrait pas trop en faire avec ce trophée anecdotique.

«La Ligue des champions ne vaut pas ça»

« Ce sont des trophées en bois. C’est un trophée, faites un sondage dans la rue, je pense que la moitié des gens ne savaient pas que ça existait. S’il fait un deux contre deux avec Ethan pendant les fêtes, oui, il va gagner un trophée de plus. Tout ne se vaut pas. La Ligue des champions ne vaut pas ça, ou la Coupe du monde ne vaut pas ça », a lâché Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club dimanche.