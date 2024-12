Mbappé : La presse espagnole lâche une théorie lunaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Espagne retrouve le grand Kylian Mbappé, celui qui enchaîne les gestes de classe et qui s'était totalement évaporé en début de saison. Face au FC Séville, l'international français a rendu une bonne copie, unanimement saluée par la presse espagnole. Ce dimanche soir, le cas Mbappé a été évoqué dans les rédactions et certaines théories sur son retour en forme ont été diffusées.

La presse espagnole a consacré une large partie de ses pages à Kylian Mbappé, non pas pour le dézinguer comme ce fût le cas maintes et maintes fois cette saison. Le joueur du Real Madrid fait cette fois l’unanimité pour sa bonne performance face au FC Séville ce dimanche (4-2). Auteur de son dixième but en Liga, Mbappé retrouve doucement ses jambes, ses automatismes, mais aussi son sourire.

La tension est à son comble ! Le PSG réplique après le départ de Mbappé vers le Real. Qui sera le prochain à riposter ? ⚡

➡️ https://t.co/nCfERZv3Ho pic.twitter.com/2WVFyKMmi7 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 21, 2024

Mbappé remonte la pente

Évidemment, sa prestation a été énormément commentée et certains journalistes ont lâché des théories complètement loufoques sur son retour en forme. C’est le cas du journaliste Dani Garrido au micro de la Cadena Ser.

La théorie du maillot dans le short

« Depuis qu'il rentre son maillot, il marque des buts. Les joueurs sont superstitieux et il y a quelque chose là-dedans » a-t-il confié ce dimanche soir après la rencontre. Une justification qui convaincra que très peu de supporters merengues.