L’énorme transfert de l’OM fait des jaloux en Angleterre !

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à lâcher 30M€, bonus compris, afin d'obtenir la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Il faut dire que l'ailier anglais n'était plus du tout en odeur de sainteté en Angleterre après les accusations de viols et de violences conjugales de sa compagne. Mais son excellent début de saison à l'OM fait des envieux du côté de Manchester.

Lors du précédent mercato estival, l'OM a frappé fort en lâchant 30M€, bonus compris, pour attirer Mason Greenwood. L'ailier anglais, qui sortait d'une excellente saison en prêt du côté de Getafe, n'était plus le bienvenu à Manchester United et les Marseillais en ont profité pour sauter sur l'occasion. Et pour le moment, c'est un coup gagnant sur le plan sportif, malgré la polémique qui a entouré sa signature.

Greenwood, le nouvel homme fort de l'OM

Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues avec l'OM, Mason Greenwood s'est imposé comme l'un des joueurs clés de Roberto De Zerbi. Et cela ne passe pas inaperçu du côté de son ancien club.

Manchester United jaloux de sa réussite ?

En effet, Mason Greenwood a vu Bruno Fernandes et Diogo Dalot liker sa publication sur Instagram après son but contre l'ASSE dimanche. Et forcément, cela fait parler en Angleterre. Comme le souligne le Daily Express, les deux joueurs portugais regretterait le départ de Mason Greenwood alors que Manchester United continue de sombrer en Premier League et qu'aucun Red Devil n'a le rendement du numéro 10 de l'OM. Mais surtout, Greenwood est toujours très mal vu de l'autre côté de la Manche depuis les accusations de viols et violences conjugales dont il a fait l'objet par le passé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait été poussé au départ par Manchester United. Autrement dit, Mason Greenwood continue de faire parler de lui en Angleterre.