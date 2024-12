PSG : Le transfert qui fait trembler la Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs pour la seconde partie de saison, le PSG s'active déjà en prévision du mercato d'hiver. Dans cette optique, une piste revient avec insistance à savoir celle menant à Victor Osimhen, prêté par le Napoli à Galatasaray. Un transfert qui pourrait d'ailleurs faire d'importants dégâts du côté de l'OL. Et pour cause, Georges Mikautadze serait dans le viseur du club stambouliote pour remplacer Osimhen.

A quelques jours du mercato d'hiver, le PSG a ciblé ses priorités. En effet, le club de la capitale cherchera à se renforcer dans le secteur offensif compte tenu des lacunes entrevues durant la première partie de saison. Le retour de Gonçalo Ramos n'a pas résolu tous les problèmes d'efficacité du PSG qui pourrait donc se renforcer cet hiver. Dans cette optique, un nom revient avec insistance : Victor Osimhen.

Osimhen dans le viseur du PSG ?

En effet, déjà annoncé dans le viseur du PSG l'été dernier, Victor Osimhen était alors hors d'atteinte pour les Parisiens puisque Naples réclamait 120M€. Le Nigérian a finalement été prêté à Galatasaray où il continue de flamber, ce qui n'a donc pas refroidi l'intérêt du PSG. D'autant plus que cette fois-ci, le prix de Victor Osimhen est bien plus intéressant. Sa clause libératoire, disponible uniquement pour les clubs étrangers, est désormais fixée à 75M€. Ce qui rend son transfert bien plus abordable.

Mikautadze pourrait le remplacer !

Et c'est peut-être une très mauvaise nouvelle pour l'OL ! Et pour cause, selon les informations de Sporx, la priorité de Galatasaray pour remplacer Victor Osimhen se nomme Georges Mikautadze ! Auteur d'une première partie de saison discrète du côté de Lyon, l'international géorgien, de retour dans son club formateur, l'ancien attaquant du FC Metz est toutefois arrivé pour anticiper la succession d'Alexandre Lacazette. L'OL compte donc sur Mikautadze pour l'avenir, mais face à sa situation économique, le club de John Textor pourrait être dans l'incapacité de refuser une belle offre. Indirectement, le PSG, en recrutant Victor Osimhen, pourrait placer l'OL dans une drôle de situation.