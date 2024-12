Cyclisme : Pogacar reparti sur des bases XXL ? Ce signe qui ne trompe pas…

Alexandre Higounet

Alors qu’il a recommencé l’entraînement depuis quelques semaines, Tadej Pogacar sera-t-il en mesure de reproduire une saison aussi exceptionnelle qu’en 2024 ? S’il est trop tôt pour l’affirmer avec certitude, le fait est que les temps de passage du champion slovène parlent déjà d’eux-mêmes...

Alors que Tadej Pogacar sort d’une saison incroyable, au cours de laquelle il a écrasé tous ses adversaires, remportant toutes les courses auxquelles il a participé à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème), les interrogations concernent aujourd’hui sa capacité à renouveler ce type de performance en 2025, d’autant qu’il sera plus que jamais l’homme à battre et que la pression sera maximale sur ses épaules tout au long de l’année.

Pogacar fait déjà parler de lui

Ces dernières heures, un signe fort est arrivé sur le niveau actuel du champion slovène, alors qu’il a repris l’entraînement depuis quelques temps après des vacances bien méritées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse pas le moindre doute sur ses temps de passage : Tadej Pogacar est bel et bien parti sur des bases XXL, dans la lignée de ce qu’il a réalisé en 2024.

Il explose l’un des KOM strava les plus prisés

En effet, comme rapporté par cyclismactu.net, à l’occasion du camp d’entraînement de l’équipe UAE Team Emirates, qui s’est tenu la semaine dernière dans le sud de l’Espagne, Tadej Pogacar a littéralement explosé le temps d’ascension du Coll de Rates sur l’application Strava (qui recense les temps d’entraînements de tous les cyclistes dans le monde), l’un des records (KOM) les plus prisés au monde, car l’ascension est très fréquentée des coureurs pros et amateurs de bon niveau. Emmené par ses équipiers sur une partie de la montée, Pogacar a gravi les 6,5km en 12 minutes et 21 secondes, balayant le record jusque-là détenu par un jeune coureur, Peter Oxenberg, qui évolue dans la formation Team Lotto Kern-Haus (12 minutes, 38 secondes) et qui rejoindra l'équipe Ineos-Grenadiers en 2025.