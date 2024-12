Mercato - OM : Un nouvel attaquant pour De Zerbi, c’est 20M€ !

Axel Cornic

Recruté cet été, Elye Wahi n’apporte pas vraiment entière satisfaction et l’Olympique de Marseille pourrait donc se renforcer en attaque. Et ça pourrait être un profil extrêmement polyvalent comme celui de Giacomo Raspadori, attaquant qui joue très peu au Napoli que Roberto De Zerbi connait très bien pour l’avoir entrainé à Sassuolo.

Le visage de l’OM pourrait encore changer cet hiver, après un été agité. C’est notamment le cas en attaque, un secteur qui n’a pas vraiment brillé lors de la première partie de saison. C’est notamment le cas dans l’axe, avec seulement 4 buts au total pour Elye Wahi et Neal Maupay en respectivement 15 et 13 matchs, deux recrues arrivées lors du dernier mercato estival.

Raspadori à l’OM ?

Ainsi, avec la session de janvier qui approche, la recherche d’un nouveau buteur a été évoquée à Marseille et la solution pourrait encore une fois venir de Serie A, terrain de chasse préféré de Pablo Longoria. En France comme en Italie, on parle en effet d’un intérêt de l’OM pour Giacomo Raspadori, ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo. L’international italien de 24 ans, ne joue que très peu cette saison en Serie A sous les ordres d’Antonio Conte et pourrait donc quitter le Napoli pour se relancer.

Aucun prêt possible pour le Napoli

D’après les informations de Tuttosport, le joueur ne serait pas contre un départ puisqu’il est clairement barré par la concurrence de Romelu Lukaku. Au sein du Napoli on envisagerait également ce scénario, mais Aurelio De Laurentiis a récemment tapé du poing sur la table, en lançant un message aux clubs intéressés par Raspadori. Aucun prêt ne sera en effet accepté selon le président napolitain, qui veut donc boucler un transfert et encaisser les 20M€ évoqués ces derniers jours pour l’attaquant pisté par l’OM.