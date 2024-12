Mercato : «Une offre très importante» est demandée à l’OM

Alexis Brunet

Le mercato d’hiver ouvre ses portes dans quelques semaines et l’OM pourrait en être l’un des principaux acteurs. Le club phocéen a quelques noms en tête, dont celui de Giacomo Raspadori. L’attaquant pourrait quitter Naples lors de la prochaine fenêtre des transferts, mais la formation italienne attendrait une offre très importante pour laisser partir le joueur de 24 ans.

Avec une deuxième place actuellement, l’OM est plutôt bien placé en Ligue 1, derrière l’inévitable PSG. Les Marseillais espèrent pouvoir titiller le club de la capitale jusqu’au bout, mais cela s’annonce compliqué. Les joueurs de Luis Enrique ont déjà huit points d’avance sur ceux de Roberto De Zerbi et la prochaine confrontation directe entre les deux équipes se déroulera au Parc des princes. Afin de se donner un espoir, la formation phocéenne pourrait essayer de se renforcer lors du mercato hivernal.

L’OM regarde du côté de l’Italie

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM pourrait prendre encore un peu plus l’accent italien prochainement. Pablo Longoria prospecte de l'autre côté des Alpes et plus précisément du côté de la Juventus. Le dirigeant marseillais s’intéresse à trois joueurs de Thiago Motta : Danilo, Nicolo Fagioli et Arthur. Le premier est en fin de contrat l’été prochain, le deuxième est clairement poussé vers la sortie et le dernier est en situation d’échec chez la Vieille Dame.

Naples attend une offre très importante pour Raspadori

Mais l’OM ne regarde pas seulement du côté de la Juventus en Italie. Pablo Longoria aurait également un œil sur le Napoli et plus précisément sur Giacomo Raspadori. Ce dernier pourrait également quitter son club actuel, précise la Gazzetta dello Sport, mais seulement contre une offre très importante. De plus, l’attaquant serait également pisté par la Juventus et l’AS Rome. Un coup difficile à réaliser pour les dirigeants marseillais, qui préféreraient plutôt miser sur des prêts cet hiver, après avoir beaucoup dépensé l’été dernier.