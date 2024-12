Mercato : L’ASSE veut boucler trois transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement 15e de Ligue 1, l’ASSE compte sur le mercato pour se renforcer. Comme il l’a de nouveau rappelé vendredi en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio espère pouvoir compter sur des recrues cet hiver. En ce sens, l’entraîneur des Verts aimerait avoir trois nouveaux joueurs à sa disposition, un par ligne.

Olivier Dall’Oglio espère que le Père Noël le gâtera cette année. « Je crois au Père Noël, j’espère qu’il va passer cette année ! Je suis très exigeant sur les cadeaux », a plaisanté l’entraîneur de l’ASSE vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception de l’OM.

Ekwah en vert ? 🇫🇷 Le milieu de terrain rêve de consolider son avenir à l'ASSE après un prêt convaincant. Reste à savoir si les dirigeants vont jouer le jeu ! https://t.co/GEjiS00Q0M — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

L’ASSE veut recruter trois joueurs

Dans cette optique, Olivier Dall’Oglio espère recevoir au moins trois cadeaux cet hiver. Comme indiqué par Le Progrès, l’ASSE aimerait recruter trois nouveaux joueurs lors du mercato hivernal, un par ligne : un ailier, un défenseur central droit, et enfin un milieu de terrain.

« S’étoffer sur les trois lignes »

Ce qui va dans le sens des propos qu’Olivier Dall’Oglio avait déjà tenus en conférence de presse il y a quelques jours, avec déjà une référence au Père Noël : « On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir. Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire. C’est une lettre importante. On va s’appliquer et mettre un joli timbre. Je crois toujours au Père Noël. C’est important (sourire). »