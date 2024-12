Mercato - OM : Il révèle une révolution à l’étranger après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en Europe, à Anderlecht, en janvier 2020, avant de prendre la direction de l’OM trois ans et demi plus tard, Amir Murillo a changé de statut dans son pays. Depuis qu’il est à Marseille, le latéral droit âgé de 28 ans voit clairement une différence au Panama, où la Ligue 1 est désormais beaucoup plus suivie qu’auparavant.

En débarquant à l’OM en août 2023, Amir Murillo est devenu le deuxième Panaméen de l’histoire à évoluer en Ligue 1, après Julio Cesar Dely Valdes, joueur du PSG entre 1995 et 1997. Passé par les New York Red Bulls, avant d’arriver en Europe, à Anderlecht, le latéral droit âgé de 28 ans voit clairement une différence au Panama depuis qu’il est à Marseille.

« Depuis que je suis passé à Marseille, c’est totalement différent »

« C’est frappant, vraiment. Quand j’étais à Anderlecht, j’étais un petit peu connu au Panama. Mais depuis que je suis passé à Marseille, c’est totalement différent », a confié Amir Murillo, dans un entretien accordé à La Provence.

« 70% des Panaméens regardent le foot français maintenant, surtout Marseille »

Son transfert à l’OM a fait grimper la popularité de la Ligue 1 au Panama : « Avant on ne regardait que la Liga et la Premier League, là-bas, maintenant la Ligue 1 s’est fait une belle place grâce à l’OM. Je n'exagère pas, c’est énorme. 70% des Panaméens regardent le foot français maintenant, surtout Marseille. »