Cyclisme : Objectif maillot jaune pour Lenny Martinez ? Il répond

Alexandre Higounet

Alors que Lenny Martinez s’apprête à rejoindre officiellement l’équipe Bahrain-Victorious, Milan Erzen, le patron de sa nouvelle formation, s’est exprimée sur son arrivée. Et il a répondu avec franchise sur les ambitions qu’il avait pour le grimpeur tricolore, y compris concernant une victoire dans le Tour de France. Analyse.

Dans quelques jours, à la fin du mois de décembre, Lenny Martinez quittera officiellement la Groupama-FDJ pour rejoindre la formation Bahrain-Victorious, avec qui il s’est engagé pour les trois prochaines saisons. A l’occasion d’un entretien accordé au journaliste Daniel Benson, Milan Erzen, le patron de la formation Bahrain-Victorious, est revenu sur ce choix et a expliqué quelles étaient ses ambitions pour le grimpeur tricolore.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le boss de Bahrain Victorious parle du sujet Tour de France

Erzen a notamment évoqué la question du Tour de France. Rêve-t-il d’offrir à la France le premier maillot jaune depuis Bernard Hinault en 1985 ? Milan Erzen a évoqué clairement le sujet, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « J’ai choisi Lenny quand il était junior. Je pense qu’il a les compétences pour être un bon coureur de classements généraux, mais notre objectif principal n’est pas seulement le Tour de France ou des victoires d’étape. Nous voulons montrer son potentiel en France et notre objectif est de faire de lui le meilleur coureur français de cette décennie, c’est une de nos priorités ».

Une volonté de ne pas mettre une pression trop forte sur les épaules de Lenny Martinez

Comment décrypter les propos du boss de l’équipe Bahrain-Victorious ? S’il évoque bien sûr le Tour de France parmi les objectifs, Milan Erzen reste relativement flou sur le sujet, sans s’attarder. Et il n’affirme en aucun cas que l’intention est de ramener le maillot jaune. En ce sens, rattrapé par le principe de réalité et par l’écart qui sépare le leader français de Pogacar et Vingegaard, voire Evenepoel , le patron de Bahrain-Victorious laisse entendre qu’il a intégré qu’il serait impossible pour Martinez, sauf circonstance exceptionnelle, d’aller chercher le Tour de France. Soucieux de ne pas coller une pression trop haute avec le Tour, il préfère donc fixer un objectif à la mesure de Lenny Martinez, celui d’être le meilleur coureur tricolore de sa génération. On retrouve la même modération dans les propos d’Erzen à l’évocation du programme 2025 de son grimpeur français : « Dans la première partie de saison, nous verrons, parce qu’il va courir Paris-Nice et ensuite le Dauphiné en France, et quelques classiques dans la seconde moitié. Il partagera un rôle de leader dans l’équipe avec Santiago Buitrago, ce qui leur permettra d’être moins sous pression et de participer au Tour de France. Sur le Tour, il est plus important de gagner deux étapes que de terminer dixième au classement général ».