Un joueur humilié en public par Luis Enrique, le PSG va le transférer ?

Laissé sur le banc contre l’OL et l’AS Monaco, Marco Asensio n’était même pas dans le groupe du PSG dimanche pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens. Si le club de la capitale ne souhaite pas forcément s’en séparer, l’international espagnol semble avoir perdu du crédit auprès de Luis Enrique, qui l’avait recadré devant l’ensemble de son groupe après la victoire à Toulouse.

Si le PSG cherchera très certainement à se renforcer lors du prochain mercato hivernal, cela devrait passer avant tout par des départs. En ce sens, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar pourraient tous les deux quitter Paris en janvier. Ils n’entrent clairement plus dans les plans de Luis Enrique et ont de nouveau été écartés dimanche pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens en 32es de finale de la Coupe de France (1-1, 3-4 aux t.a.b.), tout comme Marco Asensio.

« J’ai pris les joueurs les mieux préparés pour ce match »

« J’ai pris les joueurs les mieux préparés pour ce match », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse pour justifier l’absence de l’international espagnol (38 sélections). Régulièrement utilisé en début de saison, Marco Asensio a peu à peu disparu et n’a plus joué depuis le 6 décembre dernier face à l’AJ Auxerre (0-0). D’après les informations du Parisien, le PSG n’a pas exprimé le souhait de s’en séparer, mais la situation de l’attaquant âgé de 28 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, interroge malgré tout et il pourrait lui aussi être concerné par un départ lors de la prochaine période de mercato.

Asensio recadré par Luis Enrique devant le vestiaire du PSG

Le Parisien évoque d’ailleurs un événement survenu après la victoire obtenue contre Toulouse (3-0) le 22 novembre dernier. Titulaire en tant que faux numéro 9, Marco Asensio avait été pris pour cible par Luis Enrique devant le reste du vestiaire. L’ancien du Real Madrid avait été réprimandé par le technicien espagnol sous les yeux de ses coéquipiers, ce qui pourrait expliquer pourquoi il joue beaucoup moins depuis. Le quotidien régional précise par ailleurs que dans l’entourage de Marco Asensio, on a du mal à cerner les raisons de sa mise à l’écart pour affronter le RC Lens.