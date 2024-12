Mercato : Le PSG peut réaliser un très gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme évoqué publiquement par Luis Enrique la semaine passée, l’Espagnol souhaite consolider l’effectif du PSG sur ce mercato hivernal. Ce n’est pas un secret, le club parisien va se montrer attentif à toutes les opportunités sur ce mois de janvier, et pourrait tenter le gros coup Sandro Tonali. L’élégant milieu de terrain italien souhaiterait absolument quitter Newcastle.

« J'aimerais avoir, à chaque poste, deux joueurs capables d'être titulaires. Et qu'il y ait une concurrence réelle. Avec les gardiens j'ai vraiment ça, les trois sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, des fois tu perds des joueurs, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Ce que je veux est grandir en tant qu'équipe. Que les joueurs sachent que s'ils se détendent trop, un autre peut venir à leur place. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais y arriver ». Avant la victoire du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (2-4) le 18 décembre, Luis Enrique évoquait le mercato hivernal du club parisien, et ne cachait certainement pas sa volonté de continuer de faire évoluer son effectif.

Luis Enrique mécontent de la qualité technique de son effectif

Car en interne, Luis Enrique ne serait pas le plus satisfait de la qualité de ses joueurs. En effet, RMC Sport a révélé il y a plusieurs semaines que le coach espagnol se plaignait parfois du manque de qualité technique au sein de son effectif. Et comme à son habitude depuis la formation du duo Luis Enrique - Luis Campos, le PSG va se montrer très attentif sur le mercato hivernal.

Sandro Tonali veut quitter Newcastle !

Et si habituellement, le mois de janvier n’est pas le plus propice pour dénicher des joueurs de grande qualité, le PSG pourrait potentiellement réaliser un gros coup en allant chercher du côté de la Premier League. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Sacha Tavolieri, Sandro Tonali ne serait plus heureux à Newcastle. Le phénomène italien ne se plairait plus en Premier League, et souhaiterait quitter les Magpies dès le mois de janvier. Une opportunité en or pour le PSG, qui recherche néanmoins davantage un ailier gauche et un défenseur central droit.