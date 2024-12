Mercato - OM : Terrible nouvelle pour De Zerbi ?

Axel Cornic

Après avoir vu plusieurs de ses demandes être satisfaites cet été, Roberto De Zerbi aurait glissé un nouveau nom à ses dirigeants il s’agirait de celui de Giacomo Raspadori, attaquant du Napoli de 24 ans qu’il a entrainé par le passé à Sassuolo et qui pourrait relancer sa carrière dans le sud de la France.

Après une première partie de saison plutôt satisfaisante, l’OM se doit de passer à la vitesse supérieure pour peut-être rêver de mieux au cours des prochains six mois. Des recrues pourraient donc arriver et c’est le cas en attaque, où ni Elye Wahi ni Neal Maupay n’ont convaincu.

L'OM fait entendre sa voix, même loin des siens ! Découvrez comment 250 supporters ont défié l'interdiction. 🔥

➡️ https://t.co/nRMC4wQvz6 pic.twitter.com/hEFp7B2ghe — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

De Zerbi veut Raspadori

Et quoi de mieux qu’un joueur qui connaît à la perfection le football de Roberto De Zerbi ? Parmi les nombreuses pistes évoquées ces dernières semaines on peut retrouver celle menant à Giacomo Raspadori, que l'actuel coach de l’OM a lancé par le passé à Sassuolo. Il joue en effet très peu depuis le début de la saison, avec Antonio Conte qui lui préfère Romelu Lukaku et Giovanni Simeone.

Le stop du Napoli

Ça pourrait toutefois être beaucoup plus difficile que prévu ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le Napoli aurait livré une liste de joueur autorisés à partir et Raspadori n’en ferait pas partie. On y retrouve Michael Folorunsho, Alessio Zerbin ainsi que Rafa Marin, arrivé cet été e provenance du Real Madrid.