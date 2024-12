Mercato - OM : De Zerbi peut perdre deux joueurs d’un coup !

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille a beaucoup changé ces derniers mois, mais Roberto De Zerbi semble vouloir encore apporter quelques ajustements au mercato de janvier. Les secteurs visés seraient l’attaque et la défense avec notamment deux indésirables de Serie A comme Danilo de la Juventus, où encore Giacomo Raspadori du Napoli.

Après une première partie de saison plutôt satisfaisante avec une deuxième place en Ligue 1, l’OM veut passer à la vitesse supérieure pour distancer l‘AS Monaco et peut-être rattraper son retard sur le PSG. Ça va passer par le mercato de janvier, avec Roberto De Zerbi qui aurait des nouvelles idées pour renforcer son effectif.

L'OM fait entendre sa voix, même loin des siens ! Découvrez comment 250 supporters ont défié l'interdiction. 🔥

➡️ https://t.co/nRMC4wQvz6 pic.twitter.com/hEFp7B2ghe — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

De Zerbi veut Danilo et Raspadori

Avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria, le coach de l’OM garde un œil attentif sur la Serie A, un championnat qu’il connait très bien. Et deux situations semblent l’avoir alerté, avec Danilo à la Juventus ainsi que Giacomo Raspadori au Napoli. Le premier ne joue plus que très peu depuis l’arrivée de Thiago Motta à Turin et a un contrat qui se termine en juin. Le second est barré par la concurrence de Romelu Lukaku et pourrait rejoindre l’entraineur qui l’a lancé à Sassuolo.

Un accord surprenant entre la Juventus et le Napoli ?

L’OM pourrait toutefois être perdant... et sur les deux fronts ! D’après les informations de Tuttosport, l’option d’un échange entre Danilo et Raspadori se serait confirmée ces derniers jours. Cette opération satisferait tout le monde, puisque la Juventus offrirait un nouvel attaquant à Motta, tandis que le Napoli pourrait pallier la longue absence d’Alessandro Buongiorno avec le vétéran brésilien. A noter qu’initialement, à Turin on ne semblait pou vraiment prendre en considération cette solution, pensant renforcer un rival direct pour le Scudetto.