Mercato - PSG : Une sensation à 60M€ pour oublier Kolo Muani !

Axel Cornic

Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait surtout être marqué par les départs, avec Milan Skriniar ainsi que Randal Kolo Muani qui sont clairement poussés vers la sortie. Mais le Paris Saint-Germain souhaitera sans aucun doute les remplacer et en ce qui concerne l’attaquant français, son successeur aurait d’ores et déjà été trouvé en Premier League.

Recruté pour plus de 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani est déjà annoncé sur le départ. Il ne semble en effet plus avoir sa place au PSG et Luis Enrique le lui a clairement fait comprendre, en l’excluant du groupe lors des trois dernières rencontres de l’année. Mais où pourrait rebondir l’international français cet hiver, s’il venait à quitter Paris ?

Kolo Muani pourrait rebondir en Premier League

Son nom a notamment été évoqué en Italie ou en Allemagne, mais selon nos informations ce serait plutôt en Angleterre que pourrait s’écrire l’avenir de Kolo Muani. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que Manchester United a récemment approché le PSG pour se renseigner au sujet de l’attaquant de 26, qui semble plaire à Ruben Amorim. Pour le moment, les négociations ne tournent toutefois qu’autour d’un simple prêt concernant l'international français, puisque les Mancuniens n’ont pas les fonds pour viser un transfert.

John Duran d’Aston Villa pour le remplacer ?

Si Randal Kolo Muani venait à partir, le PSG semble déjà avoir un remplaçant en tête à quelques jours du mercato. D’après les informations d’AreaNapoli.it, le club parisien aurait approché l’entourage de John Duran, la grande révélation de cette première partie de saison de Premier League. Un contrat autour des 8M€ par an hors bonus lui aurait été offert, mais son club d’Aston Villa réclamerait pas moins de 60M€ pour le laisser filer. Cela fait plus de 30M€ de moins que son homologue français, mais pas sûr que les Parisiens veuillent dépenser des grosses sommes en ce mercato de janvier.