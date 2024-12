Real Madrid : Vinicius Junior se venge et jubile !

Jean de Teyssière

Plus d’un mois après l’immense déception du Ballon d’Or, Vinicius Junior, l’attaquant du Real Madrid a enfin été reconnu à sa juste valeur. L’international brésilien a remporté le trophée The Best qui semble d’un coup avoir plus de valeur que le trophée remportée par Rodri. Sur Instagram, Vinicius Junior a publié un message jubilatoire, revanchard et plein de modestie.

La saison 2023-2024 de Vinicius Junior a été très réussie. Le numéro 7 du Real Madrid a été le grand artisan du titre en Liga et en Ligue des Champions parvenant notamment à inscrire un but durant la finale face au Borussia Dortmund (2-0). Le Ballon d’Or lui ayant échappé de très peu, il se console avec le trophée The Best.

«Je suis le meilleur joueur du monde»

Après avoir récupéré le trophée, Vinicius Junior s’est empressé de publier un message sur son compte Instagram. L’attaquant du Real Madrid s’est lâché : « Veni Vidi Vici. Aujourd'hui, j'écris à ce garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée... son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. Le moment de dire... oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu dur pour cela. Ils ont essayé et essaient encore de m'invalider, de me diminuer. Mais ils ne sont pas préparés. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à São Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. J'ai failli être avalé. »

«J’ai gagné pour moi»

« J'ai gagné pour moi, pour ma famille, poursuit-il. Avec beaucoup de soutien tout au long du chemin: Flamengo, le Real Madrid, l'équipe nationale du Brésil, mes centaines de coéquipiers au fil des années... les personnes qui m'accompagnent au quotidien dans ma routine, ceux qui m'admirent... Le meilleur joueur du monde. » Prochaine étape pour lui, le Ballon d’Or en 2025 ?