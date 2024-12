PSG : Des stars menacées par Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, le PSG s’est attelé aux prolongations de certains éléments très importants comme Vitinha, Nuno Mendes, ou encore Achraf Hakimi. En revanche, le club de la capitale a mis en stand-by la signature de Gianluigi Donnarumma, et attend de voir une évolution dans les performances de l’Italien, qui n’est pas la seule vedette concernée par ce traitement.

Afin de parfaitement terminer cette année 2024, le PSG a décidé de sécuriser l’avenir de certains de ses meilleurs joueurs. Ainsi, en interne, ce sont Vitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique qui se sont engagés dans la durée à Paris. Nuno Mendes quant à lui, est également tout proche de prolonger au sein du club de la capitale. Mais pour Gianluigi Donnarumma, les discussions sont en stand-by…

Des départs en janvier ? Le PSG mise sur un mercato hivernal agité après l'ombre de Kolo Muani et Skriniar. ⚽️

➡️ https://t.co/c6BW9WHpvT pic.twitter.com/16DCDUBwds — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Plusieurs stars du PSG menacées pour leur avenir !

La raison ? Comme l’a révélé RMC Sport au début du mois de décembre, le PSG n’est pas forcément entièrement satisfait des prestations du portier italien. Ainsi, les dirigeants du club de la capitale préfèrent temporiser jusqu’à la fin de la saison afin de proposer un nouveau bail au numéro 99, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais comme l’a dévoilé le Parisien, les performances de Marco Asensio, de Presnel Kimpembe, et d’Arnau Tenas seront également scrutées par le PSG, et cela pourrait avoir une conséquence sur leur avenir…

L’agent de Donnarumma confirme

D’ailleurs, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a récemment confirmé que l’avenir du gardien de 25 ans n’était pas assuré au PSG : « Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons », a confié ce dernier à Radio Sportiva.