Mercato : Pogba à l’OM ? Longoria sort du silence !

Jean de Teyssière

Quelques mois après avoir recruté Adrien Rabiot, l’OM va-t-il réussir à recruter un autre international français ? C’est fois-ci, ce serait un tout autre calibre puisque Paul Pogba voit son nom être régulièrement lié à celui de l’OM. La suspension de Pogba a été réduite à an et demi ce qui signifie qu’il pourra retrouver les terrains à partir de mars 2025. Et Pablo Longoria ne ferme pas la porte.

Terminés les matchs en 2024. A la trêve, l’OM est dauphin du PSG avec 10 points de retard mais un match en moins. Après une période compliquée, marquée par deux défaites consécutives à domicile face au PSG (0-3) et Auxerre (1-3), les Phocéens se sont bien repris et abordent 2025 avec confiance. Avec l’arrivée d’une star ?

Un talent en pleine ascension ! 🔥 De Zerbi applaudit la progression éclatante d'Amir Murillo après une nouvelle titularisation éclatante.

➡️ https://t.co/4mOq5mSHDa pic.twitter.com/u8O7zVT2it — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

«Benatia a une très bonne relation avec Paul»

Au cours de sa conférence de presse de bilan, le président de l’OM, Pablo Longoria, a évoqué la rumeur Paul Pogba à l’OM : « Les gens me parlent plus de Paul que des résultats. C'est un joueur et une personne extraordinaire. J’ai eu le plaisir de partager du temps avec lui avec le Juve. Medhi Benatia a aussi une très bonne relation Paul. Il n'y a pas de discussion actuellement. Nous voulons faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer les objectifs du mercato. »

«Je ne ferme pas la porte»

« Paul est un joueur de classe mondiale, on doit analyser, il est sur le mercato. Il y a toujours du plaisir de voir des grands joueurs jouer avec nous, comme Adrien Rabiot ou Hojbjerg. Il n'y a pas de conversations en cours avec Paul, pas encore de décision. Je ne ferme pas la porte parce qu'il est sur le marché mais ça crée une bulle d'actualité autour de Paul, poursuit-il ensuite. Ce sont plutôt des spéculations et des rêves, plus qu'une réalité. »