«Trahi», il souhaite quitter le PSG !

Bien avant l’arrivée du Qatar dans la capitale, le Paris Saint-Germain a notamment pu compter sur la présence de Vahid Halilhodzic sur son banc de touche. Ce dernier a révélé dernièrement avoir envisagé de claquer la porte du club prématurément après un départ XXL qu’il n’avait pas anticipé à l’été 2003.

Avec sa personnalité forte et son gros caractère, Vahid Halilhodzic est considéré comme l’un des personnages emblématiques du PSG du début des années 2000. L’entraîneur fut nommé sur le banc de touche en 2003 et resta à peine deux années, poussé vers la sortie en février 2005. Son départ du PSG aurait toutefois pu intervenir beaucoup plus rapidement comme il l’a révélé en octobre dernier.

« Je voulais même quitter le PSG car je me suis senti trahi »

Au moment de sa signature dans la capitale, Vahid Halilhodzic imaginait en effet pouvoir compter sur une attaque de folie avec Pedro Miguel Pauleta, arrivé durant l’été, mais aussi Ronaldinho, qui aurait pu prolonger son séjour au PSG. « Au début de la préparation, on m'a dit : 'on ne peut pas garder Ronnie'. Le président Francis Graille voulait le vendre car la situation financière était catastrophique. Les dirigeants m'ont montré le contrat annexe de Ronnie. Ils ne pouvaient pas supporter cette charge économique et à l'époque la DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait. Moi, au départ, on m'avait promis qu'il resterait, a-t-il confié dans un entretien accordé au site Eurosport. J'avais eu une discussion de trois heures, dans les locaux de Canal+, avec Ronnie. Lui voulait rester encore un an, mais sa famille, son frère et son agent faisaient tout pour qu'il parte ailleurs. A ce moment-là, je voulais même quitter le PSG car je me suis senti trahi. Moi, mon rêve était d'associer Ronaldinho et Pedro Miguel Pauleta. Mais malheureusement, on n'avait pas l'argent pour ça. »

Après Ronaldinho, le PSG n’a pas pu conserver Sorin

La situation financière délicate du PSG à l’époque a également été en partie la cause du départ de Juan Pablo Sorin l’année suivante, en 2004 : « Il sortait d'une super saison avec nous. Je voulais qu'il reste en vue de la Champions League. Mais malheureusement, lui a demandé à jouer la Copa America puis les Jeux Olympiques à Athènes avec l'Argentine. Après, il réclamait un mois de vacances. Moi j'avais dit : 'c'est impossible'. Sans parler du contrat qu'il demandait donc c'était compliqué. Bien sûr que je le voulais avec nous, mais on n'avait pas les capacités financières à ce moment-là. »