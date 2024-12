40M€ : Le PSG tient son nouveau Marquinhos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des saisons, Marquinhos s'est affirmé comme un pilier incontournable de la défense parisienne. Le PSG pense à la suite et aux joueurs qui composeront sa défense une fois le Brésilien parti. Le club peut déjà compter sur Willian Pacho, arrivé l’été dernier pour 40M€, qui aspire à suivre les traces de son mentor dans les années à venir.

Arrivé en toute discrétion en provenance de l’AS Rome à l’été 2013, dans le cadre d’un transfert onéreux dépassant les 30M€, Marquinhos a su devenir une figure du PSG version QSI, s’imposant comme le nouveau patron de la défense, avec le brassard au bras après le départ de Thiago Silva en 2020. Si le Brésilien n’a que 30 ans et dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028, le PSG pense tout de même à la suite et voudrait avoir les idées claires sur l’identité de sa charnière centrale dans les années à venir.

Willian Pacho, la bonne pioche

Selon L’Équipe, le PSG s’est mis en quête d’un défenseur axial droitier capable, à terme, de prendre la place de Marquinhos. Mais le club a peut-être déjà mis la main sur le futur patron du secteur défensif l’été dernier, avec le recrutement de Willian Pacho pour 40M€. Toujours en phase d’adaptation, l’Équatorien s’est directement imposé comme un titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos (21 matches) et aspire à devenir un leader comme son aîné brésilien.

« J’aimerais me comporter comme ça dans le futur »

Interrogé par le CFC, Willian Pacho est revenu sur le rôle de Marquinhos dans son intégration, un modèle à ses yeux. « C’est l’une des premières personnes qui, à mon arrivée, m’a parlé et a essayé de me guider. Je me conduis toujours un peu comme il le fait, comme il voit, comme il parle dans les vestiaires, a reconnu le défenseur équatorien de 23 ans. J’aimerais me comporter comme ça dans le futur. »