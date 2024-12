«Sal*pe» : Une star du PSG insultée en plein match !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse du RC Lens dimanche soir à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France, le PSG a obtenu sa qualification pour le prochain tour aux tirs au but. Une séance au cours de laquelle Ousmane Dembélé a été copieusement insulté par les supporters des Sang et Or.

Les 32es de finale de la Coupe de France se concluaient dimanche soir par un choc opposant deux clubs de Ligue 1, le RC Lens et le PSG. Menés après l’ouverture du score de Mbala Nzola, les Parisiens ont réagi quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos. Dos à dos à la fin du temps réglementaire, c’est aux tirs au but que les deux équipes ont dû se départager et c’est finalement le PSG qui est sorti vainqueur (1-1, 3-4 aux t.a.b.).

Dembélé insulté par les supporters du RC Lens

Une séance de tirs au but au cours de laquelle Ousmane Dembélé a été copieusement insulté par les supporters du RC Lens. « Dembélé c’est une sal*pe », peut-on entendre sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Contrairement au week-end précédent, l’arbitre n’a pas interrompu la rencontre pour ces insultes. En effet, le match entre le PSG et l’OL au Parc des Princes le 15 décembre dernier (3-1) avait été momentanément interrompu en raison de faits similaires.

Dembele qui marque un penalty



Les ultras lençois : « Dembele c’est une sal*pe »



Le match n’est pas arrêté, même quand tout le long ça a insulté le PSG pic.twitter.com/kl8ZmW7heJ — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) December 22, 2024

«Je comprends totalement que le match soit arrêté»

« RESPECT. Les chants insultants sont interdits. Le match pourrait être arrêté voire perdu pour le club », pouvait-on alors voir affiché les écrans du Parc des Princes. C’est la première fois qu’un match de Ligue 1 était interrompu pour ces raisons. Une initiative qu’avait d’ailleurs saluée… Ousmane Dembélé : « L'arbitre a dit qu'il fallait que ça s'arrête et qu'on allait reprendre le match. Si je comprends l'interruption ? Bien sûr. Ce sont des chants... dans des stades, c'est difficile. Je comprends totalement que le match soit arrêté. »