Mercato : Le PSG annonce des transferts cet hiver !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal pourrait permettre à Luis Enrique de procéder à quelques ajustements, sans pour autant dénaturer son groupe. Comme l'a confié le technicien espagnol, le PSG guettera quelques opportunités sur le marché. Le secteur offensif devrait être l'un des grands chantiers de la formation selon une source au sein de la formation parisienne.

Le PSG a conclu une année teinté de joies, mais aussi de déceptions et d’inquiétudes. Le club parisien abordera l’année 2025 sans connaître avec certitude son avenir européen. Sur la scène nationale, c’est une autre histoire. L’équipe de Luis Enrique reste en course pour le doublé Coupe-Championnat grâce à sa victoire sur la pelouse de Lens ce dimanche (1-1, 3-4 t.a.b). Pour jouer sur les trois tableaux, le PSG va devoir se renforcer, notamment dans le secteur offensif. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas fermé la porte à des mouvements cet hiver.

Un gardien sous pression : Matvey Safonov jongle entre la L1 et des tribunaux. Un conflit inédit éclaire sa vie privée. ⚖️

➡️ https://t.co/PXn15KbX0w pic.twitter.com/e3jlKmrFxT — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Luis Enrique annonce la couleur

« Quel cadeau j’espère pour Noël ? Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée on a fait plus de 10 transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe » a confié Luis Enrique.

Riolo vend la mèche pour cet hiver

Selon Daniel Riolo, le PSG devrait, effectivement, passer à l’action en janvier prochain. Un numéro 9 comme Victor Osimhen pourrait être recruté. « Au club, des gens importants, disent quand même que cet hiver, il se passera quelque chose et qu’on prendra peut-être un 9, et que les contacts avec Osimhen existent. Et là je ne comprends plus rien. Là je ne comprends pas » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot sur RMC.