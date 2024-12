PSG : «Le seul c*n», Riolo charge encore Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est fait peur, mais est parvenu à se qualifier pour les 16ème de finale de la Coupe de France en venant à bout du RC Lens aux tirs au but. Une séance arrachée en seconde période grâce à un but de Gonçalo Ramos, laissé sur le banc au coup d'envoi. Cette décision de Luis Enrique a, une nouvelle fois, exaspéré Daniel Riolo.

Le PSG a assuré l’essentiel en venant à bout du RC Lens en 32ème Coupe de finale. Une défaite aurait fait tâche puisque le club parisien n’a plus été éliminé dès son entrée en lice depuis 1990. La série se poursuit grâce notamment à Gonçalo Ramos, auteur du but de l’égalisation, qui allait permettre au PSG d’arracher la séance des tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).

Luis Enrique a placé Dembélé en faux 9

Le joueur portugais s’affirme comme le véritable numéro 9 de cette équipe. Pourtant, Luis Enrique avait décidé de le laisser sur le banc au coup d’envoi et de placer Ousmane Dembélé dans un rôle axial. Un pari perdant puisque l’international français a été très peu servi, ce qui a limité son influence.

Riolo fait part de son incompréhension

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a, encore une fois, pointé du doigt les choix de Luis Enrique. « Je dois être à peu près le seul à ne pas comprendre donc je vais quand même me reposer la question du pourquoi on joue sans 9 et pourquoi Ramos démarre sur le banc. Comme je suis le seul con qui comprend pas, vous m’aiderez à comprendre » a-t-il lâché sur RMC.