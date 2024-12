Un nouveau gardien s’annonce au PSG pour 2025 ?

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un du PSG, indiscutable, depuis la saison 2022/2023. Néanmoins, la hiérarchie serait susceptible d’être chamboulée par Matvey Safonov comme l’a démontré par moments Luis Enrique ces dernières semaines. Dans l’esprit du Russe, le coup d’état sportif dans les buts du PSG serait programmé pour 2025.

L’année civile 2024 touche à sa fin. Et il se pourrait que les certitudes de cette année ne soient pas celles de la suivante. En juin dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix de recruter Matvey Safonov. Le gardien de but russe âgé de 25 ans a débarqué dans la capitale après que le club parisien ait formulé un chèque de 20M€ à Krasnodar. L’objectif pour Luis Enrique était clair : apporter une forte concurrence à Gianluigi Donnarumma, alors numéro un indiscutable dans les buts du PSG.

Objectif pour 2025 : faire tomber Donnarumma ?

En cette première partie de saison, une certaine alternance est à souligner entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Dimanche soir, pour le 32ème de finale de Coupe de France entre le RC Lens et le PSG, l’international russe n’a pas manqué son rendez-vous. Aux tirs au but, le gardien a repoussé deux tentatives du RC Lens et a offert la victoire du PSG (1-1 puis 4-3). D’après les informations de L’Équipe, Matvey Safonov déborderait d’ambition et prévoirait de titiller encore un peu plus Gianluigi Donnarumma en 2025 afin de lui chiper sa place de gardien numéro un du Paris Saint-Germain.

«Tout est plus facile pour moi»

D’ailleurs, après la qualification du PSG pour les 16èmes de finale de la Coupe de France, Matvey Safonov a reconnu avoir mis le temps, mais qu’à présent, il a bien assimilé les consignes de son entraîneur Luis Enrique. « C’est très intéressant pour moi, c’est un nouveau niveau et bien sûr j’ai eu besoin de temps pour m’adapter. Je comprends mieux les demandes du coach désormais, tout est plus facile pour moi ».