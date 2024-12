Mercato - PSG : C’est terminé pour le transfert de ce crack

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, le PSG lorgnait un certain Josh Acheampong (Chelsea). Capable d’évoluer aussi bien en tant que défenseur central que latéral droit, le prometteur défenseur né en 2006 a finalement décidé de prolonger son bail au sein du club londonien. Désormais, Paris doit se tourner vers d’autres profils.

« On a les meilleurs talents à Paris. On a aujourd’hui le plus jeune effectif en Europe. C’est notre vision avec ce centre d’entraînement, on veut construire une équipe pour le futur. C’est l’identité du PSG, elle vient des jeunes ». Si cette phrase signée Nasser Al-Khelaïfi et prononcée fin novembre 2024 visait très clairement les jeunes joueurs issus du centre de formation, force est de constater que désormais, le PSG se positionne clairement comme un cador européen prêt à accueillir les meilleurs jeunes des quatre coins du monde.

Le PSG a lorgné un jeune espoir anglais

Et au cours des dernières périodes de mercato, le PSG s’est penché sur un profil très particulier, celui de Josh Acheampong. Né en 2006, l’Anglais de 18 ans évolue avec les U20 des Three Lions, et n’est apparu qu’à une seule reprise avec l’équipe première de Chelsea. Doté d’un profil très intéressant, le natif de Londres est ainsi capable de jouer aussi bien dans l’axe de la défense que dans le couloir droit. On sait Luis Enrique très attentif à la polyvalence de ses jeunes éléments au PSG…

Josh Acheampong a prolongé avec Chelsea

Mais voilà que pour le PSG ainsi que pour tous les clubs intéressés par Josh Acheampong, cette piste tombe à l’eau. En effet, si Paris s’était également positionné sur ce joueur, c’est aussi parce que ce dernier arrivait en fin de contrat en juin 2026. Mais finalement, le joueur de 18 ans a décidé de prolonger l’aventure avec les Blues. Acheampong s’est ainsi engagé jusqu’en juin 2029. Une opportunité manquée pour le PSG, qui va devoir se tourner vers d’autres profils…