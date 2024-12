Mercato : Surprise, le PSG dégaine une offre à 8M€

Axel Cornic

Avec le possible départ de Randal Kolo Muani, qui selon nos informations a notamment été approché par Manchester United récemment, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers un autre attaquant. Et c’est l’une des grandes sensations de Premier League qui pourrait bien séduire les dirigeants parisiens !

L’attaque du PSG pourrait changer de visage, avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui n’ont pas totalement convaincu. Mais si le premier revient de blessure et semble avoir la confiance de Luis Enrique, ce n’est absolument pas le cas du Français, qui n’a même pas été convoqué lors des trois dernières rencontres entre Ligue 1 et Coupe de France.

Le PSG vise un buteur prometteur ! 👀 Osimhen, prêté à Galatasaray, demeure une priorité malgré les doutes de Luis Enrique.

Kolo Muani vers un prêt à Manchester United ?

Un départ semble être devenu une évidence pour Kolo Muani, qui pourrait poursuivre sa carrière en Angleterre, après avoir connu la France et l’Allemagne. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a tout récemment approché le PSG, pour se renseigner au sujet de l’international français. L’offre mancunienne ne concerne toutefois qu’un simple prêt pour le moment.

Le PSG veut John Duran

Et si Kolo Muani file en Premier League, son remplaçant pourrait bien faire le chemin inverse ! D’après les informations d’AreaNapoli.it, le PSG souhaiterait s’attacher les services de John Duran, grande révélation de cette première partie de saison en Angleterre avec Aston Villa. Ainsi, les Parisiens lui auraient notamment offert un contrat autour des 8M€ par an hors bonus, pour battre la concurrence de Manchester City, Arsenal ou encore du Napoli.