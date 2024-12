Kolo Muani - PSG : La solution miracle est trouvée !

Axel Cornic

Recruté pour plus de 90M€, Randal Kolo Muani n’a clairement plus sa place au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne compte plus sur lui. Le nom de l’international français est évoqué en Italie ou en Allemagne, mais selon nos informations il pourrait rebondir en Angleterre, du côté de Manchester United.

Certains pensaient que la blessure de Gonçalo Ramos pouvait relancer Randal Kolo Muani, très critiqué lors de sa première saison au PSG. Mais sa situation a empiré ces derniers mois, puisque l’international français est clairement l’un des derniers choix en attaque pour Luis Enrique. Ce dernier ne l’a en effet pas convoqué pour les deux dernières journées de Ligue 1 et les chocs contre l’OL et l’AS Monaco, ainsi que pour le 5e tour de Coupe de France contre le RC Lens.

Manchester United veut Kolo Muani

Un départ se dessine donc pour l’attaquant de 26 ans, qui semble avoir une petite cote à l’étranger et notamment en Allemagne ou encore en Italie. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que c’est Manchester United a approché le PSG pour se renseigner au sujet de Randal Kolo Muani. En manque d'argent, les dirigeants du club anglais ne peuvent pas s’offrir un transfert et c’est donc l’option du prêt pour la seconde partie de saison qui est envisagé actuellement.

L’incroyable coup qui pourrait régaler le PSG

Les dernières informations de la presse italienne viennent confirmer cette piste ! Tuttosport nous apprend que Kolo Muani pourrait bien poursuivre sa carrière à Manchester United, où Ruben Amorim apprécie son profil. Le quotidien parle toutefois d’une autre opération, évoquant des discussions pour un possible échange avec Marcus Rashford, qui lui ne semble plus être le bienvenu à Old Trafford. Ce dernier pourrait apporter un profil différent en attaque à Luis Enrique, qui a également récupéré Gonçalo Ramos après sa blessure à la cheville.