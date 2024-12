Cyclisme : Quand Pogacar chercher à saper le moral de Vingegaard…

Alexandre Higounet

A l’heure où Jonas Vingegaard lance son opération reconquête après une saison 2024 où il a subi la domination totale de Tadej Pogacar, le champion slovène n’a pas tardé à lui émettre un message très clair, histoire de saper d’entrée son moral remis à neuf. Explication.

Depuis quelques semaines, Jonas Vingegaard a repris l’entraînement avec la volonté affirmée de rattraper son retard sur Pogacar et d’être réellement à la lutte pour le maillot jaune l’été prochain. Pour cela, le champion danois s’appuie notamment sur une donnée expliquant le différentiel constaté entre le Slovène et lui lors du dernier Tour de France : « Je n’étais pas aussi explosif que d’habitude, parce que j’avais perdu beaucoup de masse musculaire. Même dans les montées plus longues, je ne pouvais pas développer les mêmes watts qu’avant ma chute. Je n’ai pas encore repris tout à fait ma masse musculaire. On travaille encore là-dessus, l’entraînement se passe bien. C’est prometteur pour la saison prochaine ».

Pogacar n’a pas le fait le KOM Strava du Coll del Rates par hasard...

Comme le10sport.com l’a analysé précédemment, l’argument s’avère très pertinent et il permet au leader danois du Team Visma-Lease A Bike de s’offrir un horizon mental pour se convaincre qu’il pourra de nouveau rivaliser avec Tadej Pogacar. Dans le camp du Team UAE, on a visiblement pris note des nouvelles intentions du champion danois…

Marquer moralement Vingegaard à l’heure de sa reconquête

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant, en effet, de voir ces dernières heures Tadej Pogacar, emmené par toute son équipe, exploser le temps de montée Strava du Coll de Rates pendant le camp d’entraînement du Team UAE, comme rapporté par cyclismactu.net. En 12 minutes 21 (pour 6,5 kilomètres d’ascension) Pogacar a écrabouillé le record (KOM) détenu jusque-là par un jeune coureur du Team Lotto Kern-Haus, Peter Oxenberg, en 12 minutes 38. Pourquoi Pogacar a-t-il décidé de « faire » ce KOM à fond, au point d’en exploser le record ? La question mérite que l’on s’y attarde. La réponse tient probablement dans une vidéo... Selon cyclismactu.net, un petit film montant Jonas Vingegaard en train de monter à fond le Coll de Rates il y a quelques jours a en effet été posté sur les réseaux sociaux. En explosant le temps de montée du Coll de Rates juste après le passage du champion danois, Tadej Pogacar envoie un message clair à son intention, histoire de bien le marquer moralement… Le duel est bel et bien lancé pour 2025.