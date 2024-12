Mercato - OM : Un mensonge de Rabiot dévoilé au grand jour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par l’OM en septembre dernier, Adrien Rabiot avait provoqué la colère des supporters du PSG avec ce choix de carrière. Et pour cause, onze ans auparavant, le milieu de terrain de l’équipe de France avait clairement expliqué qu’il lui serait impossible de signer un jour à l’OM. Un gros mensonge ?

Après avoir été en quête d’un nouveau challenge tout au long du mercato estival, c’est finalement mi-septembre qu’Adrien Rabiot (29 ans) a trouvé son point de chute avec l’OM. Un choix surprenant de la part de celui qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en fin de saison dernière, d’autant qu’il est un pur produit issu du centre de formation du PSG. Et certaines de ses vieilles déclarations ne sont pas passées inaperçus lorsqu’il a signé à l’OM…

« À l’OM un jour ? Non, impossible »

En 2013, dans des propos accordés à La Provence, Adrien Rabiot avait indiqué noir sur blanc qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM : « Aller jouer à Marseille, c'est inconcevable. Porter le maillot de l'OM un jour ? Non, ce n'est pas possible », confiait l’international français, alors qu’il évoluait encore au PSG à l’époque. Et il aura donc fallu onze ans pour Rabiot ne tienne pas sa parole…

« J’ai adhéré au projet »

Le 17 septembre dernier, à son arrivée à la descente de l’avion à Marseille, Adrien Rabiot avait confié les coulisses de son transfert à l’OM : « Ça s’est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi, il m’a présenté le projet, j’ai adhéré. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m’a parlé vraiment sportivement. Plus l’ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot… », expliquait l’ancien joueur du PSG, qui semble donc avoir radicalement changé de vision sur l’OM et son projet au fil des années.