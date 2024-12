Mercato - PSG : Ça bouge en attaque avec une offre surprise !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani devrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Devenu indésirable à Paris, l'attaquant de 26 ans serait poussé vers la sortie par sa direction. Alarmée par la situation de Randal Kolo Muani, l'AS Monaco aurait prévu de proposer un prêt au PSG.

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani n'entre plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. Malgré la grosse blessure de Gonçalo Ramos, l'attaquant de 26 ans a eu très peu de temps de jeu lors de la première partie de saison. En effet, le coach du PSG a préféré aligner Marco Asensio, Désiré Doué ou encore Kang-In Lee en tant que faux numéro 9 pour pallier l'absence de son numéro buteur portugais. Et lorsque Gonçalo Ramos a fait son grand retour, Randal Kolo Muani n'a même plus été convoqué par Luis Enrique pour les matchs.

Kolo Muani : L'AS Monaco va proposer un prêt au PSG

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani serait poussé vers la sortie par sa direction. Pour retrouver du temps de jeu, l'international français devrait donc changer changer d'air lors du mercato hivernal. Alerté par la situation de Randal Kolo Muani, l'AS Monaco serait à l'affût pour boucler sa signature. Les Monégasques étant en quête d'un remplaçant à Folarin Balogun, absent pour une durée de quatre mois à cause d'une blessure à l'épaule. Et à en croire Romain Collet Gaudin, journaliste d'Eurosport et d'Infosport +, la direction de l'AS Monaco devrait formuler une offre au PSG pour Randal Kolo Muani, une proposition de prêt. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Manchester United est déjà entré en contact avec le club de la capitale pour se faire prêter Randal Kolo Muani.

Kolo Muani : Manchester United a approché le PSG

En attendant de passer à l'offensive, l'AS Monaco s'est déjà prononcé sur le dossier Randal Kolo Muani, et ce, par l'intermédiaire de son entraineur. « Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la deuxième partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge », a déclaré Adi Hütter en conférence de presse.