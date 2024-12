«Ça devient vraiment n'importe quoi» : Poussé dehors par le PSG, il n’a pas digéré

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Eric Rabesandratana n'a toujours pas digéré son éviction par Luis Fernandez en 2001. Récemment interrogé sur la fin de son aventure dans la capitale, celui qui officie désormais comme consultant a partagé sa frustration face à l'absence d'explications de l'entraîneur de l’époque et les conséquences de son départ forcé.

Passé par le Paris Saint-Germain entre 1997 et 2001, Eric Rabesandratana a vu la fin de son aventure dans la capitale tourner au vinaigre. L’ancien défenseur fut en effet l’une des victimes de la nomination de Luis Fernandez, ne comptant pas sur lui pour sa seconde expérience sur le banc parisien. Rabesandratana quitta ainsi le club en 2001, s’engageant en Grèce du côté de l’AEK Athènes. Plus de vingt ans plus tard, il n’a toujours pas digéré.

« J'aurais aimé comprendre ses choix »

« Je n'oublie pas ce qui s'est passé et le traitement qu'il m'a réservé. Quand Luis Fernandez arrive, du jour au lendemain, il me fout au placard et me rend responsable de je ne sais quoi... Il était incapable de me donner une raison valable pour justifier le fait de m'enlever de l'équipe et de me mettre sur le banc. Je suis allé le voir trois fois pour lui demander des explications, en lui lançant "Dis-moi, ce que je dois travailler pour améliorer mon jeu et pour jouer" et je n'ai jamais obtenu de réponse de sa part. Donc ça a été une énorme frustration pour moi, car j'aurais aimé comprendre ses choix (...) J'ai beaucoup regretté mon départ du PSG, car ça a été le point de départ d'une série de problèmes », a révélé Eric Rabesandratana dans un entretien accordé à CulturePSG.

« Quand tu n'as plus droit de te changer dans le vestiaire des pros alors que tu es sous contrat, ça devient vraiment n'importe quoi »

« Au final, j'ai vécu pas mal de galères après mon départ du PSG, qui s'est fait un peu par la force des choses. Puisqu'à la fin de la saison 2000-2001, Luis me donne une date de reprise différente du reste de l'effectif. On se retrouve à cinq ou six indésirables, avec Pierre Ducrocq, Peter Luccin, Aliou Cissé, et on s'entraînait avec Antoine Kombouaré. Quand tu n'as plus droit de te changer dans le vestiaire des pros alors que tu es sous contrat, ça devient vraiment n'importe quoi. Avant d'être un entraîneur de foot, tu es un éducateur. Que ce soit dans le monde professionnel ou le monde amateur, c'est la même chose. Tu as un comportement et un respect à avoir vis-à-vis des joueurs. Peu importe les enjeux sportifs ou financiers. J'ai trouvé ça grave d'en arriver là. Pour moi, c'est une question d'éducation », se souvient-il.