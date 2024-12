OM : Vers un nouveau fiasco à 30M€ sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi après avoir recruté Vitinha contre un montant estimé à 32M€ bonus compris, l’OM a de nouveau dépensé une somme similaire pour s’attacher les services d’un attaquant, Elye Wahi, l’été dernier. Un joueur en difficulté et qui peine lui à s’imposer depuis qu’il est arrivé à Marseille.

En janvier 2023, l’OM décidait de miser 32M€ bonus compris afin de s’attacher les services de Vitinha. Le transfert le plus cher de son histoire et presque deux ans plus tard, l’attaquant âgé de 24 ans n’est déjà plus un joueur du club marseillais. Prêté au Genoa en janvier 2024, il y a été transféré définitivement l’été dernier, dans le cadre d’une opération estimée à 16M€, auxquels pourraient s’ajouter 2M€ de bonus garantis et 4M€ plus difficilement atteignables. L’OM a également pris soin d’inclure un pourcentage à la revente de 15% sur une éventuelle plus-value à la revente.

Vitinha et Wahi, même combat et même difficultés

Après avoir réussi à limiter la casse avec Vitinha, Marseille a de nouveau dépensé un montant similaire pour un autre attaquant en la personne d’Elye Wahi. Un an après avoir quitté son club formateur, Montpellier, pour rejoindre le RC Lens, le joueur âgé de 21 ans a pris la direction de l’OM l’été dernier. Une opération estimée à 30M€ bonus compris, mais comme Vitinha, Elye Wahi a lui aussi du mal à s’imposer dans la cité phocéenne. Annoncé par Roberto De Zerbi comme son attaquant titulaire en début de saison, il a peu à peu perdu sa place au profit de Neal Maupay (28 ans), prêté avec option d’achat par Everton.

L’OM y croit encore pour Wahi

S’ils ont tous les deux inscrit le même nombre de buts cette saison (2), Neal Maupay s’est montré bien plus utile dans le système mis en place par Roberto De Zerbi et a également 4 passes décisives à son actif, contre une seule pour Elye Wahi. Ce dernier peut malgré tout toujours compter sur le soutien de l’OM, qui lui a fait signer un contrat jusqu’en juin 2029. Sur les ondes de RMC, Medhi Benatia a demandé du temps pour l’ancien montpelliérain et Roberto De Zerbi est lui aussi persuadé qu’il finira par pouvoir compter sur lui en deuxième partie de saison.