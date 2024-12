Kolo Muani - PSG : Le clash interne qui peut tout plomber !

Axel Cornic

Fortement voulu par Nasser Al-Khelaïfi et payé plus de 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Pas convoqué pour les trois dernières rencontres, l’attaquant français a tout intérêt à se trouver un nouveau club, mais les options ne sont pas très nombreuses, avec la presse italienne qui vient d’ailleurs doucher les espoirs parisiens.

International français et troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani a tout l’air d’être un gros flop. Il ne joue en effet plus depuis le 6 décembre dernier et le match nul contre l’AJ Auxerre (0-0), avec Luis Enrique qui ne compte clairement plus sur lui.

L’Italie après l’Allemagne et la France ?

Avec le mercato de janvier, tout porte à croire que Kolo Muani va quitter le PSG pour se relancer ailleurs. Ces dernières semaines son nom a notamment été lié à la Juventus, où Thiago Motta cherche une doublure à Dusan Vlahovic. Tuttosport a même évoqué un premier contact, avec l’option d’un prêt qui aurait été mise sur la table.

Amorim pousse Zirkzee à la Juventus

Mais le quotidien italien annonce également que la Juventus pourrait tourner le dos à Randal Kolo Muani, pour recruter un autre attaquant. Il s’agirait de Josua Zirkzee, que Motta a eu sous ses ordres à Bologna et qui serait déjà en instance de départ à Manchester United, club qu’il a rejoint cet été. La rupture serait totale avec son nouvel entraineur Ruben Amorim, qui souhaiterait d’autres profils pour son équipe.