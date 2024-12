«On a investi», l’OM prépare du lourd avec ce buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi devait devenir le nouvel attaquant titulaire de l’OM. Recruté contre 30M€ en provenance du RC Lens, le joueur âgé de 21 ans est en difficulté depuis son arrivée à Marseille, mais Medhi Benatia a demandé du temps et est persuadé qu’il a les qualités pour s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Un an et demi après avoir recruté Vitinha contre 32M€ bonus compris, l’OM a de nouveau dépensé une somme similaire pour attirer Elye Wahi l’été dernier. Un transfert estimé à 30M€, un montant que l’attaquant âgé de 21 ans peine à justifier depuis qu’il est à Marseille. Auteur de deux petits buts cette saison, l’ancien du RC Lens est pour le moment derrière Neal Maupay dans la hiérarchie des attaquants de l’OM, où l'on croit toujours en lui.

« Il faut simplement y croire et lui donner le temps qu'il faut »

« Pour les jeunes joueurs qui sont arrivés, c'est dur. Prenons l'exemple de Wahi, qui a eu trois grosses occasions contre Reims et sort sous les sifflets. On a investi sur lui. Il a des références. On a voulu relancer le truc. Il a beaucoup de qualités. On ne fait pas le meilleur accueil quand on le siffle au Vélodrome. Ça reste un jeune. J'ai senti une vraie envie chez lui de venir. À nous de l'aider. Il a les qualités pour réussir ici, il faut simplement y croire et lui donner le temps qu'il faut. À lui aussi d'aller chercher », a déclaré Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC.

Longoria écarte un départ de Wahi en janvier

Si des rumeurs de départ ont déjà vu le jour dernièrement, l’OM n’a pas l’intention de se séparer d’Elye Wahi quatre mois seulement après son arrivée. Comme indiqué par Pablo Longoria mercredi en conférence de presse, un départ en janvier est à l’exclure : « Hors de question. Je suis sûr qu'on a l'un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Son temps va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. Il a toutes les qualités pour s'imposer ici. »