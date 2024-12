Mercato - OM : De Zerbi annonce le verdict pour Wahi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a déboursé environ 25M€ pour arracher Elye Wahi au RC Lens. A la peine depuis son arrivée à Marseille, le crack de 21 ans est déjà annoncé sur le départ, alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a laissé clairement entendre qu'Elye Wahi n'allait pas partir cet hiver.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a signé à Al Qadsiah en Arabie Saoudite, l'OM était en quête d'un nouvel avant-centre l'été dernier. Dans cette optique, Pablo Longria a coché le nom d'Elye Wahi, avant de finaliser son transfert.

De Zerbi refuse de lâcher Wahi

Sous contrat avec le RC Lens, Elye Wahi a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. En effet, les Phocéens et les Sang-et-Or ont trouvé un accord à hauteur de 25M€ pour le transfert du crack de 21 ans. Toutefois, le nouveau numéro 9 de l'OM est passé totalement à côté de sa première partie de saison 2024-2025, ne parvenant pas à évoluer à son meilleur niveau sous les couleurs marseillaises. D'ailleurs, le nom d'Elye Wahi a été annoncé sur le départ ces dernières semaines.

«Quand il sera en forme, il y aura Wahi»

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, Roberto De Zerbi a lâché un indice de taille sur l'avenir d'Elye Wahi. En effet, l'entraineur de l'OM a laissé clairement entendre qu'il comptait toujours sur son buteur et qu'il allait finir la saison à ses côtés. « Je crois que Leonardo Balerdi peut jouer dans tous les systèmes défensifs, il est fort. J'espère que maintenant on a trouvé le bon système. On a tous les composants nécessaires pour commander et contrôler le jeu. Kondogbia en défense nous donne de la qualité, Rongier au milieu nous donne de la géométrie et de l'ordre. En attaque, on a Greenwood et Rabiot, qui ont de quoi casser les lignes. Merlin doit s'améliorer défensivement, à cinq il est plus libre. Luis Henrique peut jouer sur tout le couloir. Koné, Nadir, Rowe, Harit peuvent jouer sur la ligne offensive. Lirola et Garcia peuvent jouer latéraux. Quand il sera en forme, il y aura Wahi aussi », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi après-midi.