PSG - Real Madrid : Mbappé proche de signer un contrat à vie ?

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l’histoire d’amour a tourné au drame sur la fin de la collaboration. Entre impayés et frustrations en coulisses, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a tout plaqué pour le Real Madrid cet été. Toutefois, signer à vie pour le Paris Saint-Germain était loin d’être utopique. Explications.

Kylian Mbappé a fait trembler les filets en tant qu’attaquant du PSG pendant sept saisons. Ce qui lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations. Toutefois, Mbappé n’est pas parti en bons termes avec sa direction en raison d’un litige financier de 55M€ d’impayés par le PSG, mais aussi pour sa gestion sportive au moment où il avait annoncé au président Nasser Al-Khelaïfi son départ en février dernier.

«Si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu»

Nouvelle star du Real Madrid depuis le 3 juin 2024, Kylian Mbappé a cependant révélé en interview avec Mouloud Achour qu’il était prêt à signer une nouvelle prolongation de contrat au PSG si tel avait été le souhait de son frère. Pour Clique X, Mbappé assurait qu’il aurait pu s’asseoir sur son rêve d’arborer la tunique du Real Madrid.

« C’est la chose qui m’a le plus affecté. Il n’avait rien demandé. Lui, son Real Madrid, c’était le PSG. Et indirectement, je lui ai enlevé. Il me disait qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal ce qu’ils me faisaient. Je lui ai dit : ‘si tu veux rester, je prolonge et on reste un peu’. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan, c’est mon frère, ça ne se touche pas. A quoi bon sert de signer dans le meilleur club du monde si tu tues la carrière de ton frère ».

«Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie»

Pour beIN SPORTS, dans le cadre du mouvement beUNITED, Kylian Mbappé avait d’ailleurs dévoilé que sans le Real Madrid, il aurait pu s’engager à vie en faveur du Paris Saint-Germain.

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment ».