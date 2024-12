Deschamps provoque Mbappé, nouveau malaise en équipe de France ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, Vinicius Jr s’est consolé de sa non réception du Ballon d’Or en octobre dernier, en recevant le trophée The Best du meilleur joueur de l’année 2024. Alors que les choix des votants ont été rendus publics, Didier Deschamps a décidé de donner le premier choix à Vinicius Jr, et non à son capitaine Kylian Mbappé. Une attitude potentiellement provocatrice selon Bertrand Latour.

S’étant senti floué par l’attribution du Ballon d’Or à Rodri le 28 octobre dernier, Vinicius Jr a eu sa vengeance. L’ailier brésilien du Real Madrid a obtenu ce mardi le trophée The Best du meilleur joueur de l’année. Le phénomène de 24 ans a devancé Rodri et Jude Bellingham, tandis que Kylian Mbappé lui, a terminé 9ème. L’attaquant français n’a même pas pu compter sur le premier choix de Didier Deschamps, qui a préféré mettre Vinicius Jr en première position. Un choix qui fait clairement débat.

« Je ne m’attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui »

« Je suis très surpris de ce choix, je ne m’attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui », analyse Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche. « On sait qu’il est très habile stratégiquement, il défend toujours ses joueurs, et là le fait de mettre un autre joueur avant lui… On peut être d’accord avec le choix, en revanche vu sa position, c’est de mon point de vue extrêmement surprenant. »

« Peut-être que c’est fait exprès »

Le journaliste de Canal + poursuit : « Je peux le dire très tranquillement, dans la mesure où Mbappé ou son entourage regardent les votes du patron de France Football quand il doit être nommé au Ballon d’Or, vous vous doutez bien que le choix de son propre sélectionneur, qui a mis un autre mec avant lui, je pense qu’ils l’ont vu et je ne suis pas certain que ça leur fasse plaisir. Mais peut-être que c’est fait exprès, vu les relations entre les deux. »