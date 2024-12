Mercato : Un champion du monde snobe le PSG pour l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un tournant décisif de sa carrière, après le sacre à la Coupe du monde 1998, Robert Pirès a choisi l'Olympique de Marseille plutôt que le PSG ou l'AS Monaco. Motivé par le désir de dépasser son image de « gentil », l’ancien attaquant fut en effet attiré par la ferveur du Vélodrome, espérant franchir un cap significatif comme il l’a justifié un peu plus tôt dans l’année.

C’est en tant que joueur du FC Metz que Robert Pirès a remporté la Coupe du monde 1998 aux côtés de Lilian Thuram, Marcel Desailly, Didier Deschamps ou bien évidemment Zinedine Zidane. Fort de son nouveau statut, le joueur alors âgé de 24 ans quitta la Moselle et s’engagea du côté de l’Olympique de Marseille. Il y restera deux saisons avant de rejoindre Arsenal, retrouvant notamment Thierry Henry et Patrick Vieira, ses compères du Mondial.

« Je voulais vraiment franchir un cap »

Tardant à quitter le Championnat de France, Robert Pirès a donc opté pour l’OM. Un choix sur lequel il s’est prononcé dans un entretien accordé au Média Carré plus tôt dans l’année : « J’arrive à 24 ans, et quand on arrive avec Laurent Blanc et Christophe Dugarry on est champions du monde. L’attente n’est plus la même, et on attend beaucoup de moi. Le premier à être surpris de mon choix de signer à l’OM, c’est Carlo Molinari (NDLR : Président du FC Metz à l’époque). Il me dit ‘mais tu sais que Marseille, c’est pas fait pour toi. Tu es trop gentil’. Et moi je me suis dit que j’en avais marre de cette image et que je voulais vraiment franchir un cap ».

« J’avais le choix entre le PSG, l’AS Monaco et Marseille »

D’autres options s’offraient à lui, notamment dans la capitale : « J’avais le choix entre le PSG, l’AS Monaco et Marseille. Et je vais à l’OM parce que je pense que je peux faire quelque chose. Réussir, je ne sais pas, mais en tout cas j’ai envie de le tenter parce que la ferveur du Vélodrome est exceptionnelle. Et quand t’es un joueur de l’OM et que ça se passe bien, c’est toi. T’es le roi, t’es un Dieu ».