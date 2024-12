L’OM a trouvé mieux que Barcola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu de son prêt en janvier 2024, avant de prolonger son contrat jusqu’en juin 2028 l’été dernier, Luis Henrique est un des hommes forts de la première partie de saison de l’OM, avec qui il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Selon les données récoltées par la Ligue 1, le Brésilien est également le joueur le plus rapide du championnat, notamment devant Bradley Barcola.

Pour le dernier match de l’année 2024, Luis Henrique a encore démontré qu’il était désormais un joueur important de l’OM. Alors que Marseille s’est imposé sur la pelouse de l’ASSE dimanche (0-4), en 32es de finale de la Coupe de France, le Brésilien a une nouvelle fois été décisif en délivrant 2 passes décisives et en inscrivant le troisième but de son équipe. Toutes compétitions confondues, il totalise désormais 7 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison.

Luis Henrique joueur le plus rapide de Ligue 1

Mais il n’y a pas que par ses buts et ses passes décisives que Luis Henrique s’est démarqué en cette première partie de saison. En effet, d’après les données récoltées par la Ligue 1, il est également le joueur le plus rapide du championnat de France. Le 25 août dernier contre Reims (2-2), Luis Henrique a été flashé à 36,48 km/h. Il devance notamment Bradley Barcola, septième de ce classement et dont la vitesse maximale a été enregistrée à 36,15 face à l'OGC Nice le 6 octobre (1-1), juste devant un autre joueur de l’OM, Amir Murillo (35,75 km/h).

🇧🇷 Luis Henrique, la fusée olympienne 🚀 pic.twitter.com/iRKfSLL4e5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 23, 2024

Luis Henrique aurait pu quitter l’OM cet été

Recruté en septembre 2020 avant d’être prêté un an et demi à Botafogo deux ans plus tard, Luis Henrique a fait son retour en janvier dernier. Annoncé partant, il a finalement été conservé et son implication a été récompensée cet été. À un an de la fin de son contrat, l’ailier âgé de 23 ans a prolongé avec l’OM jusqu’en juin 2028 et a saisi la chance qui lui a été offerte de s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. D’autant plus que comme indiqué par L’Équipe, Luis Henrique avait des portes de sortie au cours du dernier mercato estival. Parme et le Zénith Saint-Pétersbourg étaient intéressés, mais le joueur a préféré rester et prolonger avec l’OM.