Humilié par l’OM, il lâche un message fort

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux semaines après sa défaite en championnat (0-2), l’ASSE s’est de nouveau inclinée à domicile face à l’OM dimanche (0-4), en 32es de finale de la Coupe de France. Un revers que Louis Mouton n’a pas voulu mettre sur le compte de l’arbitrage. Le milieu de terrain des Verts a également eu un message pour ses supporters, à qui il a présenté ses excuses.

Sous les yeux de son nouvel entraîneur, Eirik Horneland, présent en tribune, l’ASSE s’est largement inclinée à Geoffroy-Guichard dimanche après-midi lors de la réception de l’OM (0-4), en 32es de finale de la Coupe de France. Si cette rencontre a été marquée par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko dès la 21e minute de jeu, Louis Mouton a avoué que les Marseillais avaient été largement supérieurs.

« On se sabote encore un peu le match »

« Il n’y a pas grand chose à dire. Ils ont été supérieurs à nous aujourd’hui, malgré le fait qu’on n'ait pas été aidé en étant à dix. C’est frustrant car on se sabote encore un peu le match. On sait que contre des équipes de ce calibre on part avec du retard, si en plus on joue à dix et que l’arbitre ne nous aide pas, c’est pénible. Je ne sais pas s’il y a carton rouge ou pas, c’est aux arbitres de voir, mais il y a aussi des fautes à siffler pour nous dans des situations où on peut créer des actions et leur faire mal. Maintenant c’est comme ça, il va falloir couper un petit peu et revenir avec des intentions similaires car le groupe veut bien faire, mais avec une réalisation toute autre », a déclaré Louis Mouton en zone mixte après la rencontre.

« Je suis désolé pour les supporters, pour le club, on fait ce qu’on peut et personne ne triche »

Les supporters étaient pourtant présents en nombre pour encourager leur équipe dans une belle ambiance et le milieu de l’ASSE avait un message à leur adresser : « On a toujours ce but au début du match qui nous fait du mal, alors qu’on sent qu’on peut emmener le public avec nous. Je suis désolé pour les supporters, pour le club, on fait ce qu’on peut et personne ne triche. Bravo à eux pour le spectacle en tribunes, c’est magnifique et il y a peu de clubs qui ont ces supporters-là. Il va falloir se battre avec ça, ce sera une arme chez nous. Même si il y a des matchs de suspension, on sait qu’ils seront avec nous derrière la télé. Il va falloir tout donner et ramener des points. »