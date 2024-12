Viré par le PSG, il balance tout sur son calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps considéré comme un cadre de l’effectif du PSG avec son comportement exemplaire, Danilo Pereira a été poussé vers la sortie l’été dernier étant donné qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique. Le milieu défensif portugais revient sur les coulisses de son transfert en Arabie Saoudite, et semble l’avoir mauvaise contre la direction du PSG.

La nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG l’an dernier a changé beaucoup de choses pour Danilo Pereira. L’international portugais a vu son temps de jeu fondre avant d’être finalement poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens lors du dernier mercato estival, et Danilo a donc quitté le PSG pour signer à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite.

« Le PSG demandait beaucoup d’argent »

Récemment interrogé dans les colonnes du Parisien, Danilo Pereira s’est lâché sur son calvaire des derniers mois passés au PSG : « J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres. Il y a eu des échanges avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid. J’ai eu des touches en Italie, en Allemagne. Mais ces transferts ont été bloqués pour des raisons financières. Le club demandait beaucoup d’argent. Finalement, j’ai reçu cette proposition d’Al-Ittihad et je crois que c’était le bon choix. Les choses devaient se dérouler de la sorte. Je suis heureux d’être ici et du chemin qu’il me reste à parcourir. C’est un club compétitif qui m’offre encore l’opportunité d’être performant », indique le milieu défensif portugais.

« Ça m’a fait du mal »

« Dès la fin de la saison 2023-2024, j’ai eu la sensation qu’il se passait quelque chose de bizarre… Luis Campos est ensuite venu me voir pour m’annoncer que je n’entrais plus dans les plans. C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé. Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. Quand on m’a dit : tu ne comptes pas, tu dois chercher un autre club, c’était OK. C’est une situation qui existe dans tous les clubs. En revanche, ç’a été dur pendant qu’on négociait avec d’autres équipes. Le problème était là. On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. Je voulais poursuivre ma carrière là-bas », poursuit Danilo sur la fin de son histoire très compliquée avec le PSG.