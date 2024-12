Mbappé : Le calvaire est terminé, du changement annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé enchaîne avec le Real Madrid et s’est de nouveau illustré ce dimanche soir lors de la réception du FC Séville (4-2), avec un but et une passe décisive. Consultant RMC, Jean-Michel Larqué voit du mieux en l’international français, estimant que celui-ci est « sur le bon chemin » pour retrouver le niveau qui était le sien.

Ce dimanche, Kylian Mbappé s’est de nouveau illustré sous le maillot du Real Madrid, auteur d'un but et d’une passe décisive pour Brahim Diaz lors de la victoire merengue face au FC Séville (4-2). L’ancienne star du PSG enchaîne et semble avoir haussé son niveau de jeu, de quoi le ravir après des premiers mois compliqués dans la capitale espagnole. « Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité », a-t-il notamment déclaré au micro de Real Madrid TV. Jean-Michel Larqué confirme ce changement.

« Il est sur le bon chemin »

« Kylian Mbappé est sur le bon chemin : il est redevenu footballeur, ce qui est déjà très important. Il est footballeur dans ses attitudes, son comportement. Il n’est pas encore à 100%. (…) Il n’a pas encore le coup de rein qui était le sien, mais il est sur la bonne route, juge le consultant au micro de RMC ce lundi soir. S’il se concentre à 100% à son rôle de footballeur du Real Madrid, et de l’équipe de France quand il est en équipe de France, je pense qu’il est sur le bon chemin. »

Mbappé veut faire mieux en 2025

Kylian Mbappé espère désormais poursuivre sur cette lancée après une année mouvementée, marquée notamment par son départ du PSG : « Pour 2025, je veux faire beaucoup mieux qu'en 2024 et gagner beaucoup de titres ».