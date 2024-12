Mbappé : La presse espagnole balance son nouveau surnom !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé commence à pleinement s’acclimater au Real Madrid tant sur le terrain que dans le vestiaire. Auteur d’un nouveau but inscrit de loin dimanche contre le FC Séville (4-2), Mbappé aurait hérité de la part du groupe entraîné par Carlo Ancelotti d’un nouveau surnom en lien à ses buts lointains selon la presse espagnole. Explications.

Kylian Mbappé a inscrit son 14ème but en 24 matchs disputés avec le Real Madrid dimanche soir. Lors de la réception du FC Séville, la recrue phare du mercato estival du champion d’Europe et d’Espagne a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets d’une frappe lourde de l’extérieur de la surface (4-2).

Kylian Mbappé s’illustre encore en dehors de la surface !

Ce fut notamment le cas face à Getafe grâce à un service de Jude Bellingham. Kylian Mbappé avait ouvert son pied en dehors de la surface de réparation afin de prendre David Soria à contre-pied (2-0). Mais ce fut surtout contre le Celta Vigo le 19 octobre dernier que Mbappé avait choqué son monde et ses coéquipiers grâce à une frappe lointaine qui avait terminée sa course dans la lucarne de Vicente Guaita (2-1).

Le vestiaire le renommerait : Mbappepinazo

Grâce à cette nouvelle réalisation en dehors de la surface face au club andalou dimanche, un nouveau sobriquet aurait été attribué à Kylian Mbappé. Le vestiaire du Real Madrid le surnommerait à présent, si l’on se fie aux informations communiquées par Defensa Central, « Mbappepinazo ». La cause ? Ses tirs puissants qui se logent dans les filets des gardiens adverses pendant les matchs du Real Madrid. Mbappé semble de plus en plus intégré au vestiaire de la Casa Blanca.