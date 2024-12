Mercato - Rabiot : Il a perdu 4M€ à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti libre de la Juventus, Adrien Rabiot était l’une des grosses occasions à saisir sur le marché des transferts cet été. Du beau monde s’est alors intéressé à l’international français. Alors qu’on parlait d’un intérêt de l’Atlético de Madrid ou du Milan AC, Rabiot a fini par poser ses valises à l’OM. Un choix qui en a alors surpris plus d’un car le club phocéen ne dispute pas de Coupe d’Europe et surtout proposait un salaire largement revu à la baisse.

Après 5 ans du côté de la Juventus, Adrien Rabiot a fait son grand retour en France. Formé au PSG, l’international français a alors rejoint l’ennemi, signant un contrat de deux ans avec l’OM. D’autres options s’offraient pourtant au milieu de terrain de 29 ans. L’Atlético de Madrid, Manchester United ou encore le Milan AC se seraient ainsi intéressés à Rabiot, lui qui aurait alors pu jouer la Coupe d’Europe et notamment la Ligue des Champions, ainsi que gagner beaucoup plus que désormais à l’OM. Car oui, en rejoignant la Canebière, le joueur de Roberto De Zerbi a renoncé à plusieurs millions d’euros.

« Les médias italiens parlent de 6M€ de salaire ? C’est impossible »

Désormais ancien joueur de la Juventus, Adrien Rabiot émargeait autour des 7M€ par an de l’autre côté des Alpes. Quid maintenant de salaire depuis qu’il a signé à l’OM ? Cela serait visiblement de l’ordre de 3M€, soit une perte de 4M€. C’est ce qu’avait assuré Grégoire Akcelrod, agent FIFA, pour Thibaud Vézirian. « Les médias italiens parlent de 6M€ de salaire ? C’est impossible. Je me suis occupé d’un joueur de très haut niveau qui est encore plus connu que Rabiot et Marseille était très intéressé par lui. Marseille ne pouvait payer que 3M net par an pour un top joueur, top attaquant. Rabiot, c’est un milieu de terrain. Mon joueur aurait été 3 fois plus star que Rabiot. Rabiot est entre 2 et 3M net », avait-il balancé à propos du salaire de Rabiot à l’OM.

« Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros »

Et même dans le clan Rabiot, on a confirmé ce sacrifice financier pour s’engager avec l’OM lors du dernier mercato estival. « Après l’Euro, il avait besoin de souffler physiquement et psychologiquement. Il s’est accordé ce temps parce que même s’il adore le foot, il ne veut pas se faire bouffer par ce sport. Il a eu des propositions intéressantes, mais ne trouvait pas ce qu’il recherchait. Pour l’OM, c’était le moment même si Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros », confiait un proche d’Adrien Rabiot pour 1899 L’Hebdo.